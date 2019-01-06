На странице есть две ссылки. Первая ссылка правильная (/catalogue/catalogue2/2341/), а вторая ведет на несуществующий урл (/catalogue2/2341/). В урле пропущена часть адреса. Надо поправить. Сложность задачи заключается в том, что сайт написан на backbone. Подобных задач много. Прошу в ответах ...