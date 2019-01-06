В команду требуется PHP разработчик на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваем кандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Разработка обучающей (e-Learning) системы. [b]Обязательные требования: [/b]- PHP 7, Yii 1, Yii 2, MariaDB/MySQL - опыт работы с JavaScript (ES5), ...
Заказать услуги программиста Backbone.js
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги программиста Backbone.js на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
[b]Дано:[/b] Мы разрабатываем приложение веб-каталога товаров на vue 3, которое должно работать в связке с ПИМ системой. ПИМ система это SPA, фронт написан на backbone.js, бэкенд на php. Приложение вебкаталога получает все данные по REST API (есть документация). У ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $1900
В команду требуется PHP разработчик на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваем кандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Разработка обучающей (e-Learning) системы. Обязательные требования: - PHP 5, PHP 7, Yii 1, Yii 2, MariaDB/MySQL - опыт работы с ...Закрыт2 года назад
- $6000
[b] Salary: 6000$ [/b] [b]Main stack: [/b]- React 3+ years - Less - Webpack - TypeScript [b]Additional stack: [/b]- jQuery - Backbone & Marionette [b]English level: [/b] - upper intermediate [b]ID: [/b]1372 [b]More dtails:[/b] https://t.me/find_offer/44 [b]E-mail: [/b][email protected]TypeScriptjQueryReact.jsBackbone.jsЗакрыт2 года назад
- $1800
В команду требуется PHP разработчик на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваем кандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Разработка обучающей (e-Learning) системы. Обязательные требования: - PHP 5, PHP 7, Yii 1, Yii 2, MariaDB/MySQL - опыт работы с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1800
В команду требуется PHP разработчик на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваем кандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Разработка обучающей (e-Learning) системы. Обязательные требования: - PHP 5, PHP 7, Yii 1, Yii 2, MariaDB/MySQL - опыт работы с ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Текущий фронт на backbone + marionettejs. Бекбон уже устарел. Требуется перенести (точнее сделать фронт с нуля) на React. Документации по API нет. Есть Swagger частично описанный и видно как ходят запросы в отладчике. На вопросы по API ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1500
Необходимо воссоздать ресурсы на основе сделанных с использованием технологии flash на Action Script 3.0. Будут предоставлены исходники флешовых ресурсов, а также подготовлена вся графика для оформления. Примеры ресурсов: https://lessons.examen-media.ru/mediaweb?lessonId=51922&person_id=1&org_id=0&demo=0 Стек технологий: • HTML5/CSS3 • JavaScript ES5 • Backbone.js • jQuery, ...Закрыт4 года назад
- $1600
В команду требуется Frontend программист на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваемкандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость. Работа над обучающей (e-Learning) системой, PWA приложение. Обязательные требования: - опыт работы с JavaScript (ES5), jQuery, от 1 года - ...Закрыт5 лет назад
- $1000
Для работы над интернет-проектами нашей команде требуются разработчики со знаниями javascript, typescript и принципами построения клиентской части на основе Backbone и RequireJs. Серверная часть проектов реализуется на NodeJS. База данных - PostgreSQL. Минимальные требования: - Опыт front-end и ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт5 лет назад
здравствуйте уважаемые программисты Питон, нужно сделать рефакторинг ПО по выбору аппартаментов в жилых комплексах. Есть ТО проекта, написан на Backbone.js от Вас - кол-во часов, необходимых на рефакторинг и стоимость.Закрыт5 лет назад
- $1000
Для работы над веб-проектами нашей команде нужен еще один специалист со знаниями javascript и принципами построения клиентской части на основе Backbone и RequireJs. Серверная часть проектов реализуется на NodeJS. Базы данных - MySql и PostgreSQL. Минимальные требования: - ...Закрыт6 лет назад
В нашей команде открыта вакансия программиста. Мы занимаемся информационными сайтами и небольшими сервисами. Наш будущий коллега должен помогать нам делать отличные проекты, а именно брать на себя техническую составляющую. Есть задачи как по верстке (минимально), ...Закрыт6 лет назад
- $1300
Ищем программиста для разработки большого приложения на Yii. На данный момент готова основная архитектура, но значительная часть модулей еще не реализованы. Постановка и отслеживание задач у нас идет через Trello, оплата почасовая на WebMoney, Qiwi, ...Закрыт6 лет назад
Для работы над веб-проектами нашей команде нужен еще один специалист со знаниями javascript и принципами построения клиентской части на основе Backbone и RequireJs. Серверная часть проектов реализуется на NodeJS. Базы данных - MySql и PostgreSQL. Минимальные требования: - ...Закрыт6 лет назад
- $25
На странице есть две ссылки. Первая ссылка правильная (/catalogue/catalogue2/2341/), а вторая ведет на несуществующий урл (/catalogue2/2341/). В урле пропущена часть адреса. Надо поправить. Сложность задачи заключается в том, что сайт написан на backbone. Подобных задач много. Прошу в ответах ...Backbone.jsВеб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Коротко о проекте: интернет-магазин электроники. Главная, каталог, страница товара, корзина, некоторые текстовые страницы. Необходим специалист со следующими познаниями на навыками: - Опыт верстки более 3 лет - HTML5 + CSS3 - Хорошее знание CSS3! (Flexbox, трансформации и анимации) - Опыт ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, уважаемыепрограммисты. Мой немецкий друг ищет средирусских специалистов тех, кто бы смог помочь ему развитии в e-commerce plattform дляКомпьютеров и мобильных приборов. Программа предназначена длязаказов продуктов питания для ресторанов в продаже их продукции по Европе. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется веб-разработчик для до(пере)-делывания веб интерфейса сервиса. Очень простой дизайн. Backend API rest/json готов и работает. Только фрон-енд. Технологии – jquery, bootstrap, backbone Работа на 1-2 недели. Только фрилансеры – посредникам просьба не беспокоится. Срочно.Все детали – скайпЗакрыт6 лет назад
Ищу верстальщика для реализации проекта. Коротко о проекте: Это информационный ресурс про строительные объекты и тех кто эти стройки осуществляет,тема близкая к риэлторским ресурсам ,с такой же развитой системой поисковых фильтров,обилием фотографий. Нам нужно: фронтэнд-разработчик ,а не просто ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад