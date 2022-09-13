Требуется PHP разработчик (удаленно)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка354 просмотра

В команду требуется PHP разработчик на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваем кандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость.

Разработка обучающей (e-Learning) системы.

Обязательные требования:

- PHP 7, Yii 1, Yii 2, MariaDB/MySQL

- опыт работы с JavaScript (ES5), jQuery

- Git

Желательные навыки:

- опыт верстки, CSS, SASS/SCSS

- опыт кроссбраузерной верстки и поддержки старых браузеров

- Backbone.js или любая другая из JS frameworks (Angular, React/Redux, etc)

Интенсивность работы: 20-40 часов в неделю, фуллтайм предпочтителен

Дата начала работ: ASAP

Оплата: 10-12 USD/hr. При фуллтайм загрузке, месячная зарплата 1600-1900 USD/month.

AngularCSSGitJavaScriptjQueryMySQLPHPSASSSCSSYii
3 года назад
wozowoy
Михаил 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Шериф
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
50 отзывов(-5)
3 года назад

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