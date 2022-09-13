Требуется разработка прикладного ПО на WPF для записи видео с камеры. Необходим простой интерфейс, срок выполнения - 4 дня. Бюджет составляет 250$. Ожидаются первые результаты сегодня, оплата производится сразу по факту работы без авансов.
Требуется PHP разработчик (удаленно)
В команду требуется PHP разработчик на постоянную работу. Работа удаленная, рассматриваем кандидатов из стран СНГ. Полная или частичная занятость.
Разработка обучающей (e-Learning) системы.
Обязательные требования:
- PHP 7, Yii 1, Yii 2, MariaDB/MySQL
- опыт работы с JavaScript (ES5), jQuery
- Git
Желательные навыки:
- опыт верстки, CSS, SASS/SCSS
- опыт кроссбраузерной верстки и поддержки старых браузеров
- Backbone.js или любая другая из JS frameworks (Angular, React/Redux, etc)
Интенсивность работы: 20-40 часов в неделю, фуллтайм предпочтителен
Дата начала работ: ASAP
Оплата: 10-12 USD/hr. При фуллтайм загрузке, месячная зарплата 1600-1900 USD/month.
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