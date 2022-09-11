Разработайте макрос на VBA, который будет выдавать студенту рандомный билет из 4 тем, каждая из которых содержит 10 билетов. В каждом билете предусмотрено 5 вопросов. Необходимо обеспечить случайный выбор билета для студентов.
Спарсить и скачать данные с сайта (без капч и защит от ботов)
Спарсить около 1000 модов для майнкрафт с одного сайта. Один мод - один пост.
Все посты типовые:
- картинка поста (1)
- описание (1)
- сами файлы мода (1 или более)
- скриншоты (0,1 или более)
Текст (описание и заголовок) и идентификаторы мода (названия файлов, названия скриншотов, уникальный айди мода) сохраняются в json файле, а соответствующие этому моду файлы (скриншоты и сами файлы мода) сохраняются в отдельную папку, имя которой = идентификатор мода.
Общий вес файлов около 5 гб. Сохранять файлы можно как на мой сервер, так и на ваш пк с дальнейшей передачей архива с данными через гугл диск или любой другой облачный сервер.
Помимо парсинга данных и выгрузки файлов необходимо будет:
- обрезать все скриншоты (программно обрезать watermark на каждом скриншоте)
- перевести весь текст (заголовок, описание) с русского на английский (с использованием любого доступного апи для перевода) (сайт на русском, данные нужно сохранить на английском)
Оплата по факту выполнения. Обычно работаю через безопасную сделку, но сейчас она здесь не работает.
Если есть возможность и желание выполнить: оставляйте в отклике свою телегу, бюджет и сроки. (На сайте, который нужно парсить, нет никаких капч и защит от ботов)
Заявки фрилансеров
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