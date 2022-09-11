Спамер telegram python

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Требуется написать спамер на python: Добавить новый аккаунт. Пользователь вводит номер, программа просит код(файл сохраняется .session, также нужна проверка наличия файла при запуске программы)

На главном экране высвечивается список доступных аккаунтов

При запуске спама требуется с каких аккаунтов будет происходит спам (например, 2-5) и нужно ли использовать прокси

Требуется от пользователя выставить задержку (например 25-30 секунд)

Выставить сколько всего отправить сообщений с каждого аккаунта (например 40 сообщений х 5 аккаунтов = 200)

Список для спама берется из файла excel (первая колонка - user_id, вторая - username)

Если аккаунт ушел в блокировку(например, на 10 минут), то пользователь должен выбрать ждать окончания блокировки или продолжить спам со следующего аккаунта (в меню должна быть быть настройка пропускать автоматически).

Если аккаунт ушел в длительную блокировку(например, пару дней), то выводится сообщение в консоль и запускается следующий

Спамер не должен пропускать список пользователь при этом!

Также в консоль или в в текстовый файл выводится лог (например, время, отправлено сообщение имя пользователя, user_id. Ожидание 25 секунд)

Python
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guest_16629708822564
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