Требуется написать скрипт на Lua для игры Friday Night Funkin, который будет имитировать игру, отображая изменение очков и надписей, таких как 'Great' и 'Sick!'. Необходимо обеспечить, чтобы это выглядело как игра человека, а не бота. Изучите возможность удаления панели и изменения её отображения.
Разработать парсер для ставок
Подробную задачу прикреплю тем у кого есть релевантный опыт. Бот должен парсить данные с определенных источников и присылать в телеграмм.
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