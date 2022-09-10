Разработать парсер для ставок

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок343 просмотра

Подробную задачу прикреплю тем у кого есть релевантный опыт. Бот должен парсить данные с определенных источников и присылать в телеграмм. 

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