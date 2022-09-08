Пофиксить две кнопки в боте Python Aiogram

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка272 просмотра

Есть бот, в нём одна кнопка ведёт не в ту часть меню, это надо поправить, вторая кнопка выдаёт ошибку.

Бота скину в ЛС исполнителю

Python
3 года назад
guest_16468383420725
3 года в сервисе
Был
год назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
3 года назад
$5
1 день
Дэниел показал себя как опытный, коммуникабельный, профессиональный разработчик! Быстро разобрался с задачей и приступил к работе. Выполнено всё качественно без каких либо правок. Однозначно буду обращаться ещё!
Отличный клиент , задача четкая и ясная , надеюсь на дальнейшую работу , рекомендую!

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denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
Был
14 дней назад
3 года назад

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