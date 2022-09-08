Требуется макрос, чтобы из одного файла перенести данные в новый файл, который будет создаваться автоматически по нажатию кнопки.

1. Сам файл называется "1.Сентябрь" нужно чтобы новый созданный назывался "2.Сентябрь 2022г." и тд, а дойдя до "30.Сентябрь 2022г." создавался уже "1.Октябрь 2022г." (название не принципиально важно, можно например 2 сентября 2022 г.)

2. Требуется чтобы в новом созданном файле excel, переносились остатки с ячеек "W45" на ячейку "D40", а так же с ячейки "I63" переносились в "N24"

3. Чтобы даты в ячейках "I11", "A8", "A10" автоматически ставили новую дату (кавычки в дате не обязательны)

(самый первый лист "данные" остаются без изменений а просто копируются)