Требуется разработка бота для автоматического обновления объявлений на досках с периодичностью 30 минут. Бот должен работать автономно, размещаться на сервере REG.RU и предоставлять ежедневные отчеты через Телеграм. Гарантия работы не менее 12 месяцев с возможностью поддержки. Бюджет на проект - 3000 рублей, срок исполнения - 10 дней.