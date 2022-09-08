Требуется разработка приложения на WPF для записи видео с камеры. Задача включает создание простого интерфейса и выполнение в срок 2-3 дня. Бюджет составляет 100$. Оплата производится сразу по факту выполнения работы.
Нужен БОТ для поиска событий в БК по заданным параметрам.
Нужен БОТ для поиска событий в БК по заданным параметрам.
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