Посмотрите пожалуйста уточненное ТЗ на создание бота "под ключ".

Надо создать бота для автоматического обновления объявлений на доске.

Задача.

1.Необходимо в автоматическом режиме, регулярно с дискретностью 30 минут, обновлять ( поднимать) мои объявления, на указанных досках объявления. Для начала на одной доске. Адрес сообщу в переписке.

2. Бот должен работать круглосуточно и автономно, с минимальной нагрузкой на хостинг.

3. От Вас, размещение Вами бота на сервере REG.RU и настройка его работы.

4. Передать мне доступ к серверу с ботом.

5. Ежесуточный отчет о работе бота - через Телеграм в 9:00 утра.

6. Гарантия работы бота, должна быть не менее - 12 месяцев.

7. Без гарантии- Не работаю. Имел горький опыт.

8. От вас постоянная связь по Ватсап.

Дело в том, изменения на сайте объявлений могут происходить раз в месяц, а на других сайтах, они могут не изменяться годами. Поэтому, боты действительно нуждаются в тех.поддержке или обновлениях, при изменениях на сайте объявлений.

По хорошему в таких проектах, просто берут человека на поддержку. Что от вас и требуется! То есть я готов платить определенную сумму в месяц, для поддержку ботов в актуальном состоянии. Мне ВАЖНО заплатить один раз и потом как минимум 12 месяцев пользоваться.

Внимание!

За разработку, настройку бота на сервере и постоянную поддержку одного бота в течении года, готов платить - 3000 рублей.

Срок исполнения заказа - 10 дней.

Жду Ваших предложений.