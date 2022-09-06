Разработайте простое приложение на C# для подготовки к КЕГЭ. Программа должна включать таймер, номера заданий и проверку ответов. База заданий уже имеется, проект предназначен для школьного использования, сроки выполнения гибкие.
Необходимо автоподнятие объявлений с помощью бота!
Посмотрите пожалуйста уточненное ТЗ на создание бота "под ключ".
Надо создать бота для автоматического обновления объявлений на доске.
Задача.
1.Необходимо в автоматическом режиме, регулярно с дискретностью 30 минут, обновлять ( поднимать) мои объявления, на указанных досках объявления. Для начала на одной доске. Адрес сообщу в переписке.
2. Бот должен работать круглосуточно и автономно, с минимальной нагрузкой на хостинг.
3. От Вас, размещение Вами бота на сервере REG.RU и настройка его работы.
4. Передать мне доступ к серверу с ботом.
5. Ежесуточный отчет о работе бота - через Телеграм в 9:00 утра.
6. Гарантия работы бота, должна быть не менее - 12 месяцев.
7. Без гарантии- Не работаю. Имел горький опыт.
8. От вас постоянная связь по Ватсап.
Дело в том, изменения на сайте объявлений могут происходить раз в месяц, а на других сайтах, они могут не изменяться годами. Поэтому, боты действительно нуждаются в тех.поддержке или обновлениях, при изменениях на сайте объявлений.
По хорошему в таких проектах, просто берут человека на поддержку. Что от вас и требуется! То есть я готов платить определенную сумму в месяц, для поддержку ботов в актуальном состоянии. Мне ВАЖНО заплатить один раз и потом как минимум 12 месяцев пользоваться.
Внимание!
За разработку, настройку бота на сервере и постоянную поддержку одного бота в течении года, готов платить - 3000 рублей.
Срок исполнения заказа - 10 дней.
Жду Ваших предложений.
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