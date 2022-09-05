Нужно разработать приложение для фотостойки с фотоаппаратом Canon (работа с SDK Canon)

Приложение должно делать фотографии, накладывать фильтры на фото. Фотографии должны вставляться в заранее приготовленные темплейты (в формате PNG) и распечатываться.

Серверная часть будет предоставлена и необходимое API. С меня также графика для

интерфейса в формате psd или png

Работать приложение должно на Windows 10 с разрешением экрана 1920*1080

Как работает приложение

Экран 0

Загрузка данных

Вводится код приложения из 6 цифр и в приложения загружаются данные для дальнейшей

работы

Экран 1

На экране крутится видео при нажатии пользователь нажимает на экран и попадает

на

Экран 2

Где идет обратный отсчет и пользователь делает фото

Если фото не понравилось может сделать новое

В зависимости от конфигурации пользователь может сделать от одного до 4 фото

Экран 3

Пользователь может выбрать фильтры стандартные (сепия, серый и тп)

Экран 4

Пользователь может добавить на фото аксессуары (очки, усы и тп)

Аксессуары загружаются с сервера и выбираются кликом на один из них

Экран 5

Печать. Пользователь распечатывает фото

В зависимости от конфигурации, каждый раз может распечатать одно или несколько

фото

В итоге в конфигурации на сервере находятся следующие данные

1 Рамка на которой распечатываются фото

2 Видео для первого экрана

3 Картинки для добавления на фото (в png формате)

4 Параметры (сколько фотографий в рамке (1 или больше), длина обратного отсчета

перед фотографией

Послле печати надо фото сохранять локально по имени папки идентификатора и пересылать их на сервер

Пишите сразу цену и сроки