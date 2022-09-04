Требуется разработка простого расширения для Google Chrome, которое будет подсвечивать никнейм пользователя на OnlyFans, если его профиль соответствует указанному критерию. Подробности будут обсуждены в личной беседе.
Простая нейросеть
Написать и обучить нейросеть на языке программирования python. Для обучения нужно использовать алгоритм покоординатного спуска, Гаусса-Зейделя.
Заявки фрилансеров
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