Простое расширение для onlyfans для Google Chrome

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки497 просмотров

Нужно создать простое расширение для Google Chrome, которое будет подсвечивать никнейм пользователя, если его профиль попадает под 1 критерий. Подробнее при более личном общении.

3 года назад
Shik_I
Ігор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

robivirt
Виктор 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$50
7 дней
Escrow
Проект не выполнен

Заявки фрилансеров

robivirt
Виктор 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Сергей
 
44 года
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
2 отзыва
3 года назад

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