Парсер транзакций из 4х блокчейнов

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка299 просмотров

✅Ищем программиста со знанием какого-либо из языков: Python/node.js/Go. Уровень midle и выше. Обязателен опыт работы с Blockchain.

✅ Нужно собирать из 4-х блокчейнов транзакции по нужной монете (swap транзакции, транзакции между кошельками, транзакции по контрактам).

✅Реализовать фильтрацию транзакции за нужный период времени, с нужным лимитом записей.

✅Необходимо иметь поддержку 4х блокчейнов:

  • Etherium
  • BEP20
  • Solana
  • Polygon
Node.jsPython
3 года назад
Cataneo
31 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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