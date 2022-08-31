Переделать открытое ПО на C

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Закрыт1 заявка231 просмотр

Программа для ПК - сервис VPN

https://github.com/OpenVPN/openvpn

Необходимо адаптировать под нашу компанию vpn.web2best.com

Есть уже пример готового приложения для android vpn.web2best.com/vpn.apk

Android
3 года назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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