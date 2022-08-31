Требуется разработать плагин для QGIS на Python, который будет подключаться к серверу по API с авторизацией. Плагин должен уметь импортировать проекты с сервера и экспортировать локально реализованные проекты в репозиторий на сервере. Опыт создания подобных плагинов является преимуществом.