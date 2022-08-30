Сделать прокладку для роботы прокси с внешним сервером

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки5965 просмотров

есть мобильная прокси ферма собранная на софте 3proxy ос вин 10 нужно создать на внешнем сервере прокладку чтобы подключение к прокси было через внешний сервер с возможностью подключать прокси фермы с разных ip желательно и возможностью запускать скрипты которые лежат на сервере проксифермы ,

с минимальной потерей скорости при подключении к прокси

3 года назад
t249
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
31 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Наталія
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Налаштування Reddit Carma Bot через API

    Здійснити налаштування Reddit Karma Bot для нашої сторінки, підключивши все через API. Важливо знати Python. Робота не складна, вартість виконання за домовленістю.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Макрос в Outlook

    Требуется разработка макроса для Outlook, который будет отображать последние созданные события в Календаре. Основная задача — обеспечить удобный доступ к актуальной информации о событиях.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Python: Плагин для QGIS

    Требуется разработать плагин для QGIS на Python, который будет подключаться к серверу по API с авторизацией. Плагин должен уметь импортировать проекты с сервера и экспортировать локально реализованные проекты в репозиторий на сервере. Опыт создания подобных плагинов является преимуществом.

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу спеца по АПИ блокчейна Tron

    Требуется разработка функций для работы с API блокчейна Tron, включая генерацию адреса, счета и перевод USDT. Исходный код должен быть предоставлен на C++ или PHP. Для реализации необходимо ознакомиться с документацией по API блокчейна Tron.

    PHP
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграм-бот для отправки СМС

    Требуется разработка телеграм-бота, который будет отправлять единичные СМС с возможностью выбора имени отправителя. Ожидается выполнение в срок 1-3 дня. Техническое задание будет предоставлено при необходимости.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Универсальный бот

    Требуется разработать универсальный бот, который интегрирует существующие боты и позволяет пользователям приобретать подписки. Бот должен автоматически обрабатывать платежи и отправлять уведомления за 72 часа до окончания подписки. Убедитесь, что функционал включает возможность выбора подписок и уведомления каждые 24 часа.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Прикрутить БД к домену

    Необходимо прикрутить базу данных в формате xls к домену с программным обеспечением, которое выдает результаты поиска по адресу. Предоставляется видео гайд для выполнения задачи.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Автокликер, софт, приложение (Форекс, бинарные опционный)

    $200

    Требуется разработка автокликера для Forex и бинарных опционов, который будет автоматизировать процесс торговли. Программа должна запускаться, открывать домен брокера, устанавливать заявки и выполнять операции в зависимости от котировок. Необходимо также предусмотреть возможность раскодировки программы на постоянной основе и решение проблем с совместимостью с новыми версиями браузеров.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен скрипт или приложение в ВК для массовой загрузки товаров в ВК

    Требуется разработка скрипта или приложения для массовой загрузки товаров в ВК. Скрипт должен поддерживать импорт из Excel-файла с данными: ID, наименование, ссылка на фото, количество и цена. Укажите сроки выполнения и стоимость выполнения заказа.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать две инструкции по работе с API блокчейна Tron

    Необходимо создать две пошаговые инструкции по работе с API блокчейна Tron. Первая инструкция должна описывать процесс генерации адреса и аккаунта с учетом требований безопасности. Вторая инструкция — передачу USDT (TRC20) между счетами. Оба проекта должны быть выполнены для Windows и могут использовать C++ или PHP с curl.

    PHP
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад