Здійснити налаштування Reddit Karma Bot для нашої сторінки, підключивши все через API. Важливо знати Python. Робота не складна, вартість виконання за домовленістю.
Сделать прокладку для роботы прокси с внешним сервером
есть мобильная прокси ферма собранная на софте 3proxy ос вин 10 нужно создать на внешнем сервере прокладку чтобы подключение к прокси было через внешний сервер с возможностью подключать прокси фермы с разных ip желательно и возможностью запускать скрипты которые лежат на сервере проксифермы ,
с минимальной потерей скорости при подключении к прокси
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