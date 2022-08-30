есть мобильная прокси ферма собранная на софте 3proxy ос вин 10 нужно создать на внешнем сервере прокладку чтобы подключение к прокси было через внешний сервер с возможностью подключать прокси фермы с разных ip желательно и возможностью запускать скрипты которые лежат на сервере проксифермы ,

с минимальной потерей скорости при подключении к прокси