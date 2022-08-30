Необходимо создать две пошаговые инструкции по работе с API блокчейна Tron. Первая инструкция должна описывать процесс генерации адреса и аккаунта с учетом требований безопасности. Вторая инструкция — передачу USDT (TRC20) между счетами. Оба проекта должны быть выполнены для Windows и могут использовать C++ или PHP с curl.