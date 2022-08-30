Требуется разработка макроса для Outlook, который будет отображать последние созданные события в Календаре. Основная задача — обеспечить удобный доступ к актуальной информации о событиях.
Налаштування Reddit Carma Bot через API
Привіт, в нас таке завдання для тебе:
- Маємо туторіал налаштування Reddit Carma Bot під нашу сторінку на цій платформі (відко надамо), треба підключити все через API, кандидат має знати Payton. Робота не складна.
вартість виконання по домовленості
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