Телеграм-бот для отправки СМС

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок361 просмотр

Бот для отправки единичных СМС, с возможностью выбора любого нужного имени отправителя.

При необходимости отправлю ТЗ.

Приступить сегодня, срок 1-3 дня.

3 года назад
guest_16543245540048
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Заявки фрилансеров

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