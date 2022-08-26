Доброго дня.

Нуждаюсь в разработке программы-конструктора заключений МРТ.

Как есть сейчас:

1. Я получаю от клиники исследование МРТ в архиве, открываю его и смотрю, делая себе пометки.

2. Я открываю .docx шаблон исследования и удаляю из него часть пунктов, несоответствующих полученному

исследованию МРТ, а часть пунктов (номера позвонков, размеры) дописываю. В

конце пишу заключение, в нем указываются конкретные диагнозы.

3. Отправляю готовое заключение клинике.

Оптимизация шаблона привела к сокращению времени на обработку со средних 14 минут на заключение до ~6 минут

на исследование, но:

1. Остаётся фактор человеческих ошибок - не учел при формировании заключения какой-либо из пунктов

исследования; ошибся в значениях; не удалил противоречащие пункты исследования.

2. Время производства увеличивается при увеличении количества имеющихся в исследовании дефектов, размеров, деталей

для отображения.

Как я вижу решение:

1. Имеется некая последовательность из множества открывающихся друг за другом экранов, на каждом из экране имеется

форма для выбора одного (или нескольких, согласно логике) вариантов в формате

переключателей и полей ввода числовых значений.

2. Собираемые данные приводят к формированию текста протокола в подробной форме, и к формированию текста

заключения в сжатой форме.

Например - при сколиозе (искривлении позвоночника):

Экран 1. Форма выбора блок “Статика” - выбрать одно из:

Сколиоз отсуствует.

Сколиоз присутствует (выпадает подменю)

Правосторонний

Левосторонний

S-образный

В случае если сколиоз отсутствует - в тело протокола пишется “Ось позвоночника не изменена”, в заключение не уходит

ничего (т.к. норма подразумевается и не выносится в заключение).

В случае если сколиоз присутствует - переход к Экран 2.

Экран 2. Форма ввода (можно ползунками, можно цифрами)

Угол изгиба

Вершина изгиба

В тело протокола идёт “Сформирован правосторонний сколиоз с углом 7*, вершиной на 5 позвонке”; в заключение идёт

“Нарушение статики отдела”.

Этот блок написан, могу показать.

Открыт к обсуждениям.