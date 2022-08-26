Требуется разработать скрипт для расчета стоимости гибкого кирпича для сайта. Калькулятор должен включать выбор цвета, размера, плотности фасадной сетки и толщины кирпича. Также необходимо предусмотреть выпадающее меню для выбора количества кирпича. Формула расчета: (1+2+3+4)*5. Ожидается создание удобного интерфейса с 20 цветами и 3 параметрами для остальных характеристик.
Разработка программы-конструктора заключений МРТ
Доброго дня.
Нуждаюсь в разработке программы-конструктора заключений МРТ.
Как есть сейчас:
1. Я получаю от клиники исследование МРТ в архиве, открываю его и смотрю, делая себе пометки.
2. Я открываю .docx шаблон исследования и удаляю из него часть пунктов, несоответствующих полученному
исследованию МРТ, а часть пунктов (номера позвонков, размеры) дописываю. В
конце пишу заключение, в нем указываются конкретные диагнозы.
3. Отправляю готовое заключение клинике.
Оптимизация шаблона привела к сокращению времени на обработку со средних 14 минут на заключение до ~6 минут
на исследование, но:
1. Остаётся фактор человеческих ошибок - не учел при формировании заключения какой-либо из пунктов
исследования; ошибся в значениях; не удалил противоречащие пункты исследования.
2. Время производства увеличивается при увеличении количества имеющихся в исследовании дефектов, размеров, деталей
для отображения.
Как я вижу решение:
1. Имеется некая последовательность из множества открывающихся друг за другом экранов, на каждом из экране имеется
форма для выбора одного (или нескольких, согласно логике) вариантов в формате
переключателей и полей ввода числовых значений.
2. Собираемые данные приводят к формированию текста протокола в подробной форме, и к формированию текста
заключения в сжатой форме.
Например - при сколиозе (искривлении позвоночника):
Экран 1. Форма выбора блок “Статика” - выбрать одно из:
Сколиоз отсуствует.
Сколиоз присутствует (выпадает подменю)
Правосторонний
Левосторонний
S-образный
В случае если сколиоз отсутствует - в тело протокола пишется “Ось позвоночника не изменена”, в заключение не уходит
ничего (т.к. норма подразумевается и не выносится в заключение).
В случае если сколиоз присутствует - переход к Экран 2.
Экран 2. Форма ввода (можно ползунками, можно цифрами)
Угол изгиба
Вершина изгиба
В тело протокола идёт “Сформирован правосторонний сколиоз с углом 7*, вершиной на 5 позвонке”; в заключение идёт
“Нарушение статики отдела”.
Этот блок написан, могу показать.
Открыт к обсуждениям.
Заявки фрилансеров
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