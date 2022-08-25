Нужно создать мультиаккаутинг в текущей системе по работе с сим пулом

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка215 просмотров

У нас есть система (на php) взаимодействия с сим пулоv (модемы quectel m35) Система оборудование-Одноплатный компьютер (orange PI) - сервер VDS.

Всё взаимодействие происходит через веб интерфейс на VDS,

Который передаёт/принимает команды с Оранжа.

К оранжу по USB подключен симбанк.

Данные которые обрабатываются:

Номер

IMEI

Баланс

Оператор

Связь

Обработка смс и USSD команд.

и т.д.

На данный момент в веб интерфейсе видно всё оборудование, которое подключено и только одному пользователю.

Задача создать мультиаккаутинг, чтобы каждый пользователь, подключающийся к веб интерфейсу, получал только данные со своего оборудования и мог взаимодействовать исключительно со своими симкартами.

Так же нужно дальнейшее сопровождения этого проекта, если вам это интересно.

Готовы созвониться и ответить на вопросы.

PHP
3 года назад
guest_166160831552
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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