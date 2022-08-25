У нас есть система (на php) взаимодействия с сим пулоv (модемы quectel m35) Система оборудование-Одноплатный компьютер (orange PI) - сервер VDS.

Всё взаимодействие происходит через веб интерфейс на VDS,

Который передаёт/принимает команды с Оранжа.

К оранжу по USB подключен симбанк.

Данные которые обрабатываются:

Номер

IMEI

Баланс

Оператор

Связь

Обработка смс и USSD команд.

и т.д.

На данный момент в веб интерфейсе видно всё оборудование, которое подключено и только одному пользователю.

Задача создать мультиаккаутинг, чтобы каждый пользователь, подключающийся к веб интерфейсу, получал только данные со своего оборудования и мог взаимодействовать исключительно со своими симкартами.

Так же нужно дальнейшее сопровождения этого проекта, если вам это интересно.

Готовы созвониться и ответить на вопросы.