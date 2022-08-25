Требуется спарсить информацию из 40 резюме на HH.ru, включая имя, последнее место работы и телефон. Доступ к избранному аккаунту будет предоставлен.
Нужно создать мультиаккаутинг в текущей системе по работе с сим пулом
У нас есть система (на php) взаимодействия с сим пулоv (модемы quectel m35) Система оборудование-Одноплатный компьютер (orange PI) - сервер VDS.
Всё взаимодействие происходит через веб интерфейс на VDS,
Который передаёт/принимает команды с Оранжа.
К оранжу по USB подключен симбанк.
Данные которые обрабатываются:
Номер
IMEI
Баланс
Оператор
Связь
Обработка смс и USSD команд.
и т.д.
На данный момент в веб интерфейсе видно всё оборудование, которое подключено и только одному пользователю.
Задача создать мультиаккаутинг, чтобы каждый пользователь, подключающийся к веб интерфейсу, получал только данные со своего оборудования и мог взаимодействовать исключительно со своими симкартами.
Так же нужно дальнейшее сопровождения этого проекта, если вам это интересно.
Готовы созвониться и ответить на вопросы.
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