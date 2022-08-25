Формула под HUD в игре под разные разрешения мониторов

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Задача заключается в том, чтобы в игре Apex legends расчитать по пикселям расчитать худ управления под разные разрешения мониторов

3 года назад
Grime1Grid
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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