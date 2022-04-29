Grime1Grid

Сергей Донец Grime1Grid

 
27 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$325
выплачено фрилансерам
57%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ozy1
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
год назад
Phyton доработка программы
Точное тз, легкая связь.
Ozy1
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
год назад
Формула под HUD в игре под разные разрешения мониторов
Хорошая постановка цели и удобное общение.
Все быстро и качественно
Ответный отзыв
Ozy1
20 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$300
10 баллов
год назад
Программа - Макрос (скопировать функционал в аналогов)
Ответственный работодатель, очень комфортно работать.
У меня была специфичная задача, где исполнителю нужно было проявить свою креативность в подходе решении задачи, он справился с этим на отлично. В целом доволен сотрудничеством и рекомендую его как хорошего программиста.
Ответный отзыв
piierrey
Аркадий 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Доделать элемент на сайте, связанный с выводом данных с БД
Заказчик всегда был на связи, оплата - в срок, никаких проблем и недопониманий не было.
Быстро и качественно сделал свою работу
Ответный отзыв