Grime1Grid

доработать элементы программы написанной на Phyton
- $15Прикладное ПО1 исполнительЗакрытгод назад
- $15
Заменить надписи в программе и подключить шрифтыПрикладное ПО7 заявокЗакрытгод назад
- $15
Задача заключается в том, чтобы в игре Apex legends расчитать по пикселям расчитать худ управления под разные разрешения мониторовПрикладное ПО1 исполнительЗавершенгод назад
Задача заключается в том, чтобы в игре Apex legends расчитать по пикселям расчитать худ управления под разные разрешения мониторовПрикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
Добрый день, основная суть программы состоит в том, чтобы она взаимодействовала с мышкой пользователя. Как она работает, есть игра в которой разные паттерны отдачи оружия, чтобы их минимизировать был разработан проект на py. Он полностью ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
- $300
[b]Описания программы:[/b] Программный макрос, который взаимодействует с мышкой в игре Apex Legends. Программа не внедряется в память и не модифицирует файлы или значения в игре, она лишь перемещает курсор по заданному шаблону что-бы минимизировать разброс ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершенгод назад
- $12
Для курсового проекта нужно доделать элементы сайты а именно: 1) Создать новую страницу, где будут отображаться данные с базы данных и оформить эту страницу к единому внешнему виду. Задача не сложная, но у меня нету возможности самому ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад