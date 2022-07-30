Упаковать проект Phyton в файл exe для запуска другими пользователями

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка129 просмотров

Добрый день, основная суть программы состоит в том, чтобы она взаимодействовала с мышкой пользователя. Как она работает, есть игра в которой разные паттерны отдачи оружия, чтобы их минимизировать был разработан проект на py. Он полностью работает из среды разработки, но при превращении его в exe перестают функционировать некоторые библиотеки, а именно не распознается оружие (реализовано через AI) и перестает функционировать AHK (т.е. функционал напрямую работающий с мышкой и паттернами оружия). Задача заключается в том, чтобы эту программу могли запустить другие люди, а не только программист из среды разработки, это возможно реализовать?

Есть готовый проект Phyton, который взаимодействует с онлайн базой данных которая лежит на VPS и подвязанный c ней по API. Также есть готовый сайт.

Программа берет данные с бд:

1) Учет оставшегося времени пользованием программой

2) Время действия промокода, количество его использований и прочее

3) Имя пользователя

В проекте используются следующие библиотеки:

-threading

-requests

-pyautogui

-ahk

-keyboard

-fileinput

-datetime

-webbrowser

-subprocess

-asyncio

-wmi

-pygame

—PyQt5

После упаковки появляется проблема со следующими библиотеками:

- ahk

- pyautogui

- keyboard

Суть задачи упаковать так чтобы все заработало.

3 года назад
Grime1Grid
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

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