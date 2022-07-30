Необходима помощь в исправлении ошибок в Бекенд API на Django. Скрипт для установки цен периодически не запускается и не сохраняет данные в БД. Проблемы возникают с массовыми запросами, иногда приходят пустые данные. Требуется анализ кода и исправление ошибок, связанных с асинхронностью. Укажите цену и сроки выполнения.
Упаковать проект Phyton в файл exe для запуска другими пользователями
Добрый день, основная суть программы состоит в том, чтобы она взаимодействовала с мышкой пользователя. Как она работает, есть игра в которой разные паттерны отдачи оружия, чтобы их минимизировать был разработан проект на py. Он полностью работает из среды разработки, но при превращении его в exe перестают функционировать некоторые библиотеки, а именно не распознается оружие (реализовано через AI) и перестает функционировать AHK (т.е. функционал напрямую работающий с мышкой и паттернами оружия). Задача заключается в том, чтобы эту программу могли запустить другие люди, а не только программист из среды разработки, это возможно реализовать?
Есть готовый проект Phyton, который взаимодействует с онлайн базой данных которая лежит на VPS и подвязанный c ней по API. Также есть готовый сайт.
Программа берет данные с бд:
1) Учет оставшегося времени пользованием программой
2) Время действия промокода, количество его использований и прочее
3) Имя пользователя
В проекте используются следующие библиотеки:
-threading
-requests
-pyautogui
-ahk
-keyboard
-fileinput
-datetime
-webbrowser
-subprocess
-asyncio
-wmi
-pygame
—PyQt5
После упаковки появляется проблема со следующими библиотеками:
- ahk
- pyautogui
- keyboard
Суть задачи упаковать так чтобы все заработало.
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