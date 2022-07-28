Необходимо разработать программу клиент, который бы взаимодействовал с веб-интерфейсом сокс-сервиса. В первом сервисе необходимо считывать доступные сокс-сервера, и предоставлять пользователю их выбор. Когда сокс-сервер выбран, клиент начинает работать как локальный сокс-сервер, проксируя трафик через выбранный сокс-сервер. Также, хорошо сделать клиент совместимым и с другим сокс-сервисом, там просто нужно выбирать одну из нескольких стран, и давать кнопку "сменить айпи".