Разработать программу клиент для прокси-сервиса (socks)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки412 просмотров

Необходимо разработать программу клиент, который бы взаимодействовал с веб-интерфейсом сокс-сервиса. В первом сервисе необходимо считывать доступные сокс-сервера, и предоставлять пользователю их выбор. Когда сокс-сервер выбран, клиент начинает работать как локальный сокс-сервер, проксируя трафик через выбранный сокс-сервер. Также, хорошо сделать клиент совместимым и с другим сокс-сервисом, там просто нужно выбирать одну из нескольких стран, и давать кнопку "сменить айпи".

3 года назад
AndrewT
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