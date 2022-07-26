Разработка cофта по выводу в топ запросам на Youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок281 просмотр

Разработка и администрирование cофта по выводу в топ по поисковым запросам на Youtube. Пожалуйста пишите те, кто у кого есть уже опыт работы с этим.

3 года назад
guest_16588380465426
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программа для raspberry pi

    $20

    Требуется разработка программы на Python для Raspberry Pi, управляющей мотором кофемолки через сенсорный дисплей. Программа должна включать 3 кнопки, 2 из которых с таймером. Время на таймере задается через интерфейс программы. Обсуждение стоимости возможно.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт определенных действий в браузере (переход, ввод, нажатие)

    Требуется разработать скрипт или расширение для автоматизации действий в браузере. Скрипт должен запускать веб-страницу, переходить к определенным строкам таблицы, проверять доступность значений и вводить данные в редактируемые поля. После выполнения действий на одной странице необходимо возвращаться и повторять процесс для других строк. Подробные инструкции будут предоставлены исполнителю.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Аудит телеграмм бота на Python

    Требуется провести аудит самописного телеграмм бота, написанного на Python, на полное соответствие техническому заданию. Основная задача — проверить функционал и код бота, основываясь на предоставленном ТЗ.

    Python
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа для передачи файла по BLE для DA14531

    Требуется разработка программы для передачи файла размером около 4 МБ по BLE для микроконтроллера DA14531. Программа должна поддерживать передачу на устройства Android или Windows PC, желательно с использованием стандартных средств или готовых приложений. Прошивка предназначена для тестирования разрабатываемого устройства.

    Android
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать бота в telegram для заказа smm услуг

    Необходимо разработать Telegram-бота для управления заказами на SMM-панели. Основные задачи: создание базы данных с id, балансом и заказами, настройка JSON-запросов к API для пополнения баланса, создания и проверки статуса заказов. Подробности проекта будут предоставлены заинтересованным исполнителям.

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка программы из готового SDK.

    Требуется фронтэнд программист для разработки программного обеспечения на языке C++ для презентаций и видеоконференций с использованием готового SDK. Проект длится несколько месяцев, базовое ТЗ имеется. Программисты-разработчики готовы к сотрудничеству.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг линии букмекерской конторы

    Требуется разработка архитектуры для системы парсинга данных букмекерской конторы. Необходим центральный сервер, который будет получать и хранить данные с мелких серверов парсинга. Сайты должны взаимодействовать с центральным сервером через API для регистрации ставок и получения информации. Система должна быть независимой от букмекерских контор.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот дл торговли на Binance

    Создайте торгового бота для платформы Binance, который будет подключаться по API и выставлять ордера на покупку и продажу. Бот должен использовать 2-3 индикатора, такие как CRSI, RSI и Stoch, и обеспечивать выбор торговых пар. Реализуйте функции усреднения, реинвеста и установку времени ожидания между операциями. Алгоритм должен работать в реальном времени, реагируя на изменения индикаторов на рынке.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Фильтрация информации в Excel таблицы

    Требуется автоматизировать процесс извлечения телефонных номеров из Excel таблицы. Необходимо создать формулу или макрос, который позволит получить все номера в столбик за 1-3 минуты, исключая ненужную информацию. Предоставьте готовое решение или инструкции по его реализации.

    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа для ардуино uno. Умные часы на базе дисплея lcd 1602.

    Требуется разработать программу для Arduino Uno с использованием дисплея LCD 1602 для создания умных часов. Часы должны отображать время и дату в полном формате, а также автоматически регулировать яркость дисплея в зависимости от времени суток. Настройка времени и даты будет осуществляться с помощью двух кнопок.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад