Нужна такая архитектура:Центральный сервер, на него просятся и сохраняются данные с Парсинга. Парсингом занимаются мелкие серверы. А сами сайты обращаются к центральному серверу по api. Также со ставками. Ставки регистрируются в центральном сервере и на нем рассчитываются и отправляются сайтам. Грубо говоря тебе нужен отдельный сервис не зависимый от БК