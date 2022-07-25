Требуется разработка программы на Python для Raspberry Pi, управляющей мотором кофемолки через сенсорный дисплей. Программа должна включать 3 кнопки, 2 из которых с таймером. Время на таймере задается через интерфейс программы. Обсуждение стоимости возможно.
Парсинг линии букмекерской конторы
Нужна такая архитектура:Центральный сервер, на него просятся и сохраняются данные с Парсинга. Парсингом занимаются мелкие серверы. А сами сайты обращаются к центральному серверу по api. Также со ставками. Ставки регистрируются в центральном сервере и на нем рассчитываются и отправляются сайтам. Грубо говоря тебе нужен отдельный сервис не зависимый от БК
Заявки фрилансеров
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