Visual Basic запустить проект с GIT и поправить ошибку И сделать так чтобы он заработал Бюджет 45$ Сроки выполнения сегодня, оплата по факту готовности БЕЗ авансов Оставляйте телеграмм для связи
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- $45Visual BasicGitПрикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
Спеціаліст по засобах розробки програмного забезпечення basic. Компанія використовує програму в основі якої лежить visual basic. компанія займаеться віготовленям меблів під замовленні, є програмне забезпечення, але його потрібно оновитиVisual BasicСистемное программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Здравствуйте, есть программа, она написана на visual basic, её нужно немного доработать. Добавить в ней некоторые моменты. Я объясню что нужно сделать. Пишите, если у вас есть большой опыт в этой области. бюджет 5000Visual BasicПрикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Нужно для тестов сделать небольшое, но работоспособное веб-приложение на ASP.NET (.NET Framework). Задача: приложение должно создавать новый zip-архив из списка загруженных файлов, и предоставлять этот архив для скачивания. Макет во вложении. Язык - Visual Basic, не C# ...Visual BasicASP.NETВеб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
необходим специалист по Visual Basic -коллегам на большой проект.Visual BasicПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать сетевое приложение сортировки медиафайлов аудиобиблиотеки в Visual Basic. То есть, нужно будет создать плеер, базу данных для нескольких пользователей, прикрутить туда информацию о профилях этих условных пользователей, которая хранилась бы у администратора-хоста, их ...VBAVisual BasicПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо произвести обновление софта по работе в Telegram. [b][u]Краткая сводка:[/u][/b] Имеется софт (десктоп) для работы в Telegram, написанный на языке [i]Visual Basic[/i], к этому софту есть открытый код. Требуется внести обновления согласно ТЗ. ...Visual BasicПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать лабораторную #6 в Visual basic через таблицы Excel 18 вариант + отчёт по ней в WordVisual BasicЛабораторные работы2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $3
Общие требования: 1. Ввод любых данных должен контролироваться, т.е.: там, где должны быть числа, разрешать пользователю вводить только числа, там, где текст, вводить только текст. Осуществлять простейшую проверку корректности электронных адресов и телефонных номеров. 2. Любые возникающие ...Visual BasicКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать веб-сервис по работе в Telegram. Сервис должен работать в сети Интернет без установки сторонних программ пользователем. Практически весь требуемый функционал реализован в софте (десктоп) на языке [i]Visual Basic[/i], имеется открытый ...Visual BasicВеб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Программа написана Visual Basic. Ранее программа была подключенна к базе (Access) данных что находилась на удалённом сервере (10.38.19.28). Теперь сервера не существует, и для коректной работы программы необходимо изменить путь к базе данных которая теперь ...Visual BasicПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $8
необходимо написать несколько программ на Visual Basic (25 вариант). если всё будет успешно, продолжим сотрудничество)Visual BasicКонтрольные, Задачи и Тесты4 заявкиЗакрыт3 года назад
10 вариант стоимость, вопросы?Visual BasicРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт3 года назад
Вся информация по программе во вложении в файле курсовая.docx. База данных на Access тоже во вложении. При необходимости можно ее базу данных менять. Необходим отчет со скриншотами, листингом кода, описание интерфейса, нужны комментарии в коде ...Visual BasicРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно подкорректировать проект Visual Basic, ктоторый перестал работать после того как обновился сайт goaloo, то есть по сути это просто парсер! Конечно там ничего сложно нету, но всё же нужен человек то немного подредактирует! PS ...Visual BasicПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть проект открытый с исходниками, написан на Visual Basic 6.0, связан с программой по проигрыванию звуковых файлов, ничего сверхъестественного, все достаточно просто. Потребовалось программу полностью русифицировать и немного расширить функционал, с русификацией я разобрался, а ...Visual BasicПрикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать вычислительный комплекс написанный на Microsoft Visual Basic на базе приложения Excel для обработки статистических данных. Производятся измерения, снимаются показания, они заносятся в файл и дальше производится обработка результатов измерений в автоматическом режиме. Программа должна следовать ...Visual BasicБазы данных2 заявкиЗакрыт4 года назад
1.Открыть файл Задачи Информационные технологии.xlsx 2.Ввести значения для каждой задачи 3.Открыть редактор Visual basic и скорректировать программы, чтобы они работали правильно 4.Запустить программы, получить результаты 5.Сохранить файл .xlsxVisual BasicКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно написать блок схему для готовой не сложной программы в Visual Basic. Срок выполнения 24 часаVisual BasicЛабораторные работы3 заявкиЗакрыт4 года назад
1) Есть парсер на Visual basic интегрированный в книге Excell, работоспособность парсера поиск документов xlsx в папке где находиться сам парсер и вывод в текстовый файл цифирный идентификатор. 2) Нужно развивать поиск что бы искал аналогично ...Visual BasicПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад