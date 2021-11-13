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  • Visual Basic запустить проект с GIT и поправить ошибку

    $45

    Visual Basic запустить проект с GIT и поправить ошибку И сделать так чтобы он заработал Бюджет 45$ Сроки выполнения сегодня, оплата по факту готовности БЕЗ авансов Оставляйте телеграмм для связи

    Visual BasicGit
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Спеціаліст по засобах розробки програмного забезпечення basic.

    Спеціаліст  по засобах розробки програмного забезпечення basic.  Компанія використовує програму в основі якої лежить visual basic. компанія займаеться віготовленям меблів під замовленні, є програмне забезпечення, але його потрібно оновити

    Visual Basic
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Visual basic доработка программы

    Здравствуйте, есть программа, она написана на visual basic, её нужно немного доработать. Добавить в ней некоторые моменты. Я объясню что нужно сделать. Пишите, если у вас есть большой опыт в этой области. бюджет 5000

    Visual Basic
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • ASP.NET веб-приложение тестовое

    Нужно для тестов сделать небольшое, но работоспособное веб-приложение на ASP.NET (.NET Framework). Задача: приложение должно создавать новый zip-архив из списка загруженных файлов, и предоставлять этот архив для скачивания. Макет во вложении. Язык - Visual Basic, не C# ...

    Visual BasicASP.NET
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сетевой плеер на VBA

    Нужно сделать сетевое приложение сортировки медиафайлов аудиобиблиотеки в Visual Basic. То есть, нужно будет создать плеер, базу данных для нескольких пользователей, прикрутить туда информацию о профилях этих условных пользователей, которая хранилась бы у администратора-хоста, их ...

    VBAVisual Basic
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходимо произвести обновление софта по работе в Telegram.

    Необходимо произвести обновление софта по работе в Telegram. [b][u]Краткая сводка:[/u][/b] Имеется софт (десктоп) для работы в Telegram, написанный на языке [i]Visual Basic[/i], к этому софту есть открытый код. Требуется внести обновления согласно ТЗ. ...

    Visual Basic
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Надо сделать домашнюю работу на visual basic в экселе (UserForm))

    $3

    Общие требования: 1. Ввод любых данных должен контролироваться, т.е.: там, где должны быть числа, разрешать пользователю вводить только числа, там, где текст, вводить только текст. Осуществлять простейшую проверку корректности электронных адресов и телефонных номеров. 2. Любые возникающие ...

    Visual Basic
    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка веб-сервиса по работе в Telegram

    Необходимо разработать веб-сервис по работе в Telegram. Сервис должен работать в сети Интернет без установки сторонних программ пользователем. Практически весь требуемый функционал реализован в софте (десктоп) на языке [i]Visual Basic[/i], имеется открытый ...

    Visual Basic
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Изменить в готовой программе путь к базе Acess

    $100

    Программа написана Visual Basic. Ранее программа была подключенна к базе (Access) данных что находилась на удалённом сервере (10.38.19.28). Теперь сервера не существует, и для коректной работы программы необходимо изменить путь к базе данных которая теперь ...

    Visual Basic
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • MS Visual Studio. программа на Visual Basic

    Вся информация по программе во вложении в файле курсовая.docx. База данных на Access тоже во вложении. При необходимости можно ее базу данных менять. Необходим отчет со скриншотами, листингом кода, описание интерфейса, нужны комментарии в коде ...

    Visual Basic
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Подредактировать проект Microsoft Visual Basic

    Нужно подкорректировать проект Visual Basic, ктоторый перестал работать после того как обновился сайт goaloo, то есть по сути это просто парсер! Конечно там ничего сложно нету, но всё же нужен человек то немного подредактирует! PS ...

    Visual Basic
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать открытый проект на VB 6.0, в основном визуальную часть

    Есть проект открытый с исходниками, написан на Visual Basic 6.0, связан с программой по проигрыванию звуковых файлов, ничего сверхъестественного, все достаточно просто. Потребовалось программу полностью русифицировать и немного расширить функционал, с русификацией я разобрался, а ...

    Visual Basic
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Программа для статистической обработки данных

    Требуется разработать вычислительный комплекс написанный на Microsoft Visual Basic на базе приложения Excel для обработки статистических данных. Производятся измерения, снимаются показания, они заносятся в файл и дальше производится обработка результатов измерений в автоматическом режиме. Программа должна следовать ...

    Visual Basic
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Информационные технологии в менеджменте

    1.Открыть файл Задачи Информационные технологии.xlsx 2.Ввести значения для каждой задачи 3.Открыть редактор Visual basic и скорректировать программы, чтобы они работали правильно 4.Запустить программы, получить результаты 5.Сохранить файл .xlsx

    Visual Basic
    Контрольные, Задачи и Тесты1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Развитие поиска в парсере на Visual basic в книге Excell

    1) Есть парсер на Visual basic интегрированный в книге Excell, работоспособность парсера поиск документов xlsx в папке где находиться сам парсер и вывод в текстовый файл цифирный идентификатор. 2) Нужно развивать поиск что бы искал аналогично ...

    Visual Basic
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад