Написание блок схемы

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Закрыт3 заявки316 просмотров

Нужно написать блок схему для готовой не сложной программы в Visual Basic. Срок выполнения 24 часа 

6 лет назад
guest_15619000236496
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров