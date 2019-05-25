Расчетно-графическая работа по "Устройства СВЧ антенн"

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Закрыт2 заявки277 просмотров

Необходимо сделать ргр по дисциплине "устройства свч антенн". Задание прикреплено. Что конкретно нужно решать обьясню. Пишите СРООЧНО!!!

6 лет назад
guest_1561561019888
6 лет в сервисе
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5 лет назад

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