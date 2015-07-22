Развитие поиска в парсере на Visual basic в книге Excell

1) Есть парсер на Visual basic интегрированный в книге Excell, работоспособность парсера поиск документов xlsx в папке где находиться сам парсер и вывод в текстовый файл цифирный идентификатор.

2) Нужно развивать поиск что бы искал аналогично в папке в котором находится парсер, однако формат файлов от Mozilla Thunderbird Maildir, в файле есть документ xlsx и из него нужно аналогично вывести в текстовый файл цифирный идентификатор.