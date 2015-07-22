Программа для создания списка файлов и каталогов

Требуется написать программу в виде исполняемого файла, отдельно для ОС Windows отдельно для MacOS и для Linux без установки (инсталляции) в систему, которая формирует из указанной директории (диска) полный список каталогов\файлов, сохраняя в свой внутренний формат, который можно открыть в этой же программе в виде стандартного проводника Windows с целью передавать таким образом отчёт о содержимом папки (диска) пользователям чтобы они могли детально ознакомиться со всей структурой файлов, включая имена и их размер.

Подробнее задача и те решения, которыми пользуемся на данный момент, описаны тут: https://www.hardmaster.info/articles/22-07-2015.html

Хочется получить брендированное ПО, лишённое недостатков тех программ, которые описаны по ссылке, простое и универсальное в использовании, с вариантами кросс-платформенности.