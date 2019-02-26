Требуется ios разработчик с опытом в нативных приложениях (React Nativ

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Требуется ios разработчик с опытом в нативных приложениях (React Native)

Требуется на проектную работу ios разработчик с опытом в реализации нативных приложении под ios.        

Задача: Необходимо подключить yandex kassa ios sdk для проведения оплаты в приложении.        

SDK написано на Swift , к приложению написанному на React Native.  

Разработчик React Native у нас в команде есть. Нужно ему помочь.   

           

Оплата: обсуждается              

iOSReact
5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
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