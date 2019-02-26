Нужно перевести код из C на Go с полным сохранением функционала.
Требуется ios разработчик с опытом в нативных приложениях (React Nativ
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Требуется ios разработчик с опытом в нативных приложениях (React Native)
Требуется на проектную работу ios разработчик с опытом в реализации нативных приложении под ios.
Задача: Необходимо подключить yandex kassa ios sdk для проведения оплаты в приложении.
SDK написано на Swift , к приложению написанному на React Native.
Разработчик React Native у нас в команде есть. Нужно ему помочь.
Оплата: обсуждается
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