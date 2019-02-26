Функции для работы с odnoklassniki.ru на Python3

Прикладное ПОЗакрытнет заявок154 просмотра
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Необходимо через эмуляцию браузера реализовать несколько функций, которые отсутствуют в API:

  • Проверка валидности логмна/пароля
  • Получение непрочитанных сообщений и пометка их прочитанными
  • Отправка соощения пользователю по айди
Дополнительные требования:

  • все должно работать под linux
  • использование сторонних библиотек должно быть сведено к минимуму (каждая использованная стороняя библиотека должна быть согласована со мной)
  • каждую строчку когда нужно быть готовым прокомментировать, сам код должен

    содержать достаточное для понимания логики работы количество комментариев

Предложение должно содержать срок и цену
Python
5 лет назад
Insaned
Илья 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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