Функции для работы с odnoklassniki.ru на Python3

Приветствую. Необходимо написать десктопную программу для анализа внешних ссылок. 1. Краткий принцип работы программы: - указывается домен сайта, для которого проводится поиск ссылок - загружается список URL страниц, на которых необходимо искать ссылку - кнопка "Старт" - Пошла проверка (визуально показываются %), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо через эмуляцию браузера реализовать несколько функций, которые отсутствуют в API:
- Проверка валидности логмна/пароля
- Получение непрочитанных сообщений и пометка их прочитанными
- Отправка соощения пользователю по айди
- все должно работать под linux
- использование сторонних библиотек должно быть сведено к минимуму (каждая использованная стороняя библиотека должна быть согласована со мной)
- каждую строчку когда нужно быть готовым прокомментировать, сам код должен
содержать достаточное для понимания логики работы количество комментариев
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