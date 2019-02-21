Gsm controller

Добрый день.Нужно разработать GSM контроллер с управлением 4 реле. На входе измерение 4 датчиков температуры ds18b20 и два цифровых входа.Необходимо реализовать:1. Контроль температуры установленных датчиков с использованием имени введенного пользователем и выводом информации на телефон SMS, голосовой дозвон.2. Контроль аварийных ситуаций: исчезновение напряжения питания, превышение или уменьшение допустимого значения температуры по каждому датчику, срабатывание цыфрового входа, разрядка аккумулятора.3. Управление реле по температуре, по состоянию цифрового входа, по суточном графику температуры на каждый день недели, SMS командой с телефона или тональной командой при установлении голосовой связи.

Добавить датчик газа и дыма.