Gsm controller

Приветствую. Необходимо написать десктопную программу для анализа внешних ссылок. 1. Краткий принцип работы программы: - указывается домен сайта, для которого проводится поиск ссылок - загружается список URL страниц, на которых необходимо искать ссылку - кнопка "Старт" - Пошла проверка (визуально показываются %), ...
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Добрый день.Нужно разработать GSM контроллер с управлением 4 реле. На входе измерение 4 датчиков температуры ds18b20 и два цифровых входа.Необходимо реализовать:1. Контроль температуры установленных датчиков с использованием имени введенного пользователем и выводом информации на телефон SMS, голосовой дозвон.2. Контроль аварийных ситуаций: исчезновение напряжения питания, превышение или уменьшение допустимого значения температуры по каждому датчику, срабатывание цыфрового входа, разрядка аккумулятора.3. Управление реле по температуре, по состоянию цифрового входа, по суточном графику температуры на каждый день недели, SMS командой с телефона или тональной командой при установлении голосовой связи.
Добавить датчик газа и дыма.
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