Написать простую VB программку в Excel

Нужна простенькая программка (макро) в Excel, которая будет сравнивать содержимое стобца ХХ в таблице 1 со стобцом ZZ из таблицы 2. Как результат программа должна окрашивать те значения, которые совпадают в какой то цвет.

Если быть более конкретно, то скачайте файл.

https://drive.google.com/file/d/1Q9NYv6F6yfL4SNXi9TYfwrHtHIaM8j1J/view?usp=sharing

В данном случае, мне нужно чтобы программа смотрела в таблицу 2 и брала из столбика G значение и сравнивало его со столбцом I в таблице 1. Если такое значение будет найдено, тогда окрашивай данную ячейку в желтый цвет в столбце 2.

Девочка, которая будет работать с программой в принципе разбирается в экселе, но не умеет программировать. Программка должна быть достаточно простой в использовании, для нормального пользователя. С другой стороны она должна быть гибкой. Мы должны ей указывать из какого столбца мы берём данные, с каким сравниваем и в какой цвет окрашиваем те значения, которые совпадают.

Возможно такую задачу можно решить со стандартными макросами в Эксель. Нам этого тоже хватит, тогда нам нужно будет описание того к это работает.