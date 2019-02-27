Написать простую VB программку в Excel

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Нужна простенькая программка (макро) в Excel, которая будет сравнивать содержимое стобца ХХ в таблице 1 со стобцом ZZ из таблицы 2. Как результат программа должна окрашивать те значения, которые совпадают в какой то цвет.

Если быть более конкретно, то скачайте файл.

https://drive.google.com/file/d/1Q9NYv6F6yfL4SNXi9TYfwrHtHIaM8j1J/view?usp=sharing

В данном случае, мне нужно чтобы программа смотрела в таблицу 2 и брала из столбика G значение и сравнивало его со столбцом I в таблице 1. Если такое значение будет найдено, тогда окрашивай данную ячейку в желтый цвет в столбце 2.

Девочка, которая будет работать с программой в принципе разбирается в экселе, но не умеет программировать. Программка должна быть достаточно простой в использовании, для нормального пользователя. С другой стороны она должна быть гибкой. Мы должны ей указывать из какого столбца мы берём данные, с каким сравниваем и в какой цвет окрашиваем те значения, которые совпадают.

Возможно такую задачу можно решить со стандартными макросами в Эксель. Нам этого тоже хватит, тогда нам нужно будет описание того к это работает.

5 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
aleksfrombk
Александр 
68 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Отличная работа! Программа была сделана быстро, качественно и без лишних вопросов!
Не было проблем. Для меня самое главное - чёткая постановка задачи.
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