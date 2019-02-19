Система поддержки, подсчета баллов для сообщества Twitch.

$200
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Необходимо создать систему для учета зрителей Twitch на каналах пользователей системы. JS/Python

Знание системы работы Twitch, Discord - приветствуется.

Интеграция с Discord, а так же выгрузка данных на сторонний вебсайт.

Принцип работы: 

-Пользователи Twitch, желающие вступить в комьюнити регистрируются в группе дискорда / на сайте комьюнити.

-После этого Твич бот присоединяется к каналу нового пользователя и собирает данные о его активности на каналах участников комьюнити (время просмотра, количество сообщений в минуту, рейды, хосты)

-Эти данные конвертируются в очки. Чем больше пользователь смотрит участников комьюнити, тем больше очков, тем больший его вес в комьюнити - тем больше остальные получают за просмотр его канала и общение на его канале.

-Составляется лидерборд с процентным распределением наград в зависимости от места (масштабируется  в соответствии с ростом комьюнити). Чем выше пользователь в рейтинге - тем больше очков получает зритель за активность.

-Выгрузка лидерборда в дискорд, на сайт

-Выгрузка пользователей, которые сейчас стримят в дискорд/на сайт

-дополнительные возможности получать очки за подписку на патреон комьюнити

Пример аналогичной рабочей системы discord.gg/e6ehnu8 

Детали в приложении (на английском языке)

5 лет назад
Sutasu
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
swiftail
Максим 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
$200
37 дней
WMZ
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