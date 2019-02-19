{"success":true,"hash":"1 532982229/JnW6FYMOho4","offer":{" partner":"5251","token" :"8bAHUoss","tradeoffermessage" :"3MZ5 ... /trade/sdsdsd/JnW6FYMOho4/","items" :[{"appid":730,"contextid":2," assetid":"51235","amount" :1}]}} Нужно отправить предложение обмена с данными из образца выше, функционал - отправка предложения обмена язык исполнения c# для чтива https://stackoverflow.com/questions/45029182/how-use-steam-api-send-tradeoffer
Система поддержки, подсчета баллов для сообщества Twitch.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать систему для учета зрителей Twitch на каналах пользователей системы. JS/Python
Знание системы работы Twitch, Discord - приветствуется.
Интеграция с Discord, а так же выгрузка данных на сторонний вебсайт.
Принцип работы:
-Пользователи Twitch, желающие вступить в комьюнити регистрируются в группе дискорда / на сайте комьюнити.
-После этого Твич бот присоединяется к каналу нового пользователя и собирает данные о его активности на каналах участников комьюнити (время просмотра, количество сообщений в минуту, рейды, хосты)
-Эти данные конвертируются в очки. Чем больше пользователь смотрит участников комьюнити, тем больше очков, тем больший его вес в комьюнити - тем больше остальные получают за просмотр его канала и общение на его канале.
-Составляется лидерборд с процентным распределением наград в зависимости от места (масштабируется в соответствии с ростом комьюнити). Чем выше пользователь в рейтинге - тем больше очков получает зритель за активность.
-Выгрузка лидерборда в дискорд, на сайт
-Выгрузка пользователей, которые сейчас стримят в дискорд/на сайт
-дополнительные возможности получать очки за подписку на патреон комьюнити
Пример аналогичной рабочей системы discord.gg/e6ehnu8
Детали в приложении (на английском языке)
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