Система поддержки, подсчета баллов для сообщества Twitch.

Необходимо создать систему для учета зрителей Twitch на каналах пользователей системы. JS/Python

Знание системы работы Twitch, Discord - приветствуется.

Интеграция с Discord, а так же выгрузка данных на сторонний вебсайт.

Принцип работы:

-Пользователи Twitch, желающие вступить в комьюнити регистрируются в группе дискорда / на сайте комьюнити.

-После этого Твич бот присоединяется к каналу нового пользователя и собирает данные о его активности на каналах участников комьюнити (время просмотра, количество сообщений в минуту, рейды, хосты)

-Эти данные конвертируются в очки. Чем больше пользователь смотрит участников комьюнити, тем больше очков, тем больший его вес в комьюнити - тем больше остальные получают за просмотр его канала и общение на его канале.

-Составляется лидерборд с процентным распределением наград в зависимости от места (масштабируется в соответствии с ростом комьюнити). Чем выше пользователь в рейтинге - тем больше очков получает зритель за активность.

-Выгрузка лидерборда в дискорд, на сайт

-Выгрузка пользователей, которые сейчас стримят в дискорд/на сайт

-дополнительные возможности получать очки за подписку на патреон комьюнити

Пример аналогичной рабочей системы discord.gg/e6ehnu8

Детали в приложении (на английском языке)