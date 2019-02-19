Разработка проектов на RPi и OpenWRT (читайте описание)

О проекте:

Необходимо разработать проект по анонимизации сетевого трафика на базе роутера под прошивкой OpenWRT и так RPi он же Raspberry Pi с дополнительным функционалом и веб-мордой для интуитивно понятного управления всем интерфейсом.

О том кого я ищу:

Нуждаюсь в профессионале(-ах) своего дела, который(-е) в состоянии помочь в реализации моего проекта и имеют хороший практический опыт в этой области, для качественной разработки проекта, так как в некоторых моментах или аспектах, я могу что-то упускать из виду, так что требуется четкий взгляд специалиста со стороны.

Если после прочитанного выше или ознакомления с ТЗ (Техническим Заданием) Вас заинтересовало и Вы были бы рады принять участие в таком проекте и в разработке подобных вещей смело добавьте в своем комментарие 3 плюса "+++" в конце или в любом месте вашего сообщения, чтобы было изначально видно Вашу заинтересованность в этом проекте.

Условия по проекту:

По оплате и сотрудничеству, хочу сразу донести основную мысль, кидал и прочих любителей развода и легкой наживы прошу не тратьте время, работаю либо по безопасной сделке, либо по пост оплате по частям после проверки, частями либо полностью, если частями все описано в ТЗ в самом низу. Если вас что-то не устраивает, мы с вами не сработаемся, на этом точка. Я не хочу тратить свое время впустую.

Для удобства общения с исполнителями Вам необходимо иметь любой защищенный мессенджер, Telegram, Wire, XMPP (Jabber) либо Riot chat, если для Вам НЕ удобно - извините, мы с вами не сработаемся.

Всем остальным, которые смогли уделить пару минут и осилить этот вступительный текст, благодарю Вас и прошу дайте мне знать о Вашей заинтересованности, я обязательно свяжусь с Вами. 