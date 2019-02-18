Модуль парсинга информации пк

Написать приложение под WinXP / Win7 / Win 10.

Задача приложения записать и отправить на центральный сервер информацию о ПО и компьютере.

Приложение должно корректно работать без зависимостей и не определяться антивирусами/фаерволлами как вредоносное по.

Более подробное тех задание в лс.