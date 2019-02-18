Написать снифер RTSP-потоков с сохранением в PgSQL на Linux

Сборка делается из готовых компонентов (opensource), с минимальным количеством разработки.

Захват данных (Python, C, PHP, JavaScript) https://www.xplico.org/download

Извлечение видео Videosnarf (C/C++) http://ucsniff.sourceforge.net/

Под любую OS Linux на базе контейнера Docker.

По сути можно взять Videosnarf, который уже умеет читать из PCAP, приделать к нему функцию прослушки трафика с интерфейса от xplico или любого другого ПО и функцию сохранения в БД (вместо сохранения в файл, как он делает сейчас)

Алгоритм работы

Захватывает трафик общения камер видеонаблюдения с сервером видеонаблюдения по RTSP с сетевого интерфейса (для целей отладки из PCAP файла)

Используя наработки Xplico выполняет фильтрация потока, выбирая только видео

Извлекает видео h264\mjpeg по 5 секунд через Videosnarf

Сохраняет в базу Postgresql то, что извлекло (куски видео по 5 секунд) и в отдельную таблицу информацию об адресе источника / назначения пакетов, в которых было это видео

В результате работы программы в базе будет таблица с 5 секундными кусками видео и таблица, в которой будет список этих кусков видео и информация об IP адресе источника и назначения.