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Написать снифер RTSP-потоков с сохранением в PgSQL на Linux
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Сборка делается из готовых компонентов (opensource), с минимальным количеством разработки.
- Захват данных (Python, C, PHP, JavaScript) https://www.xplico.org/download
- Извлечение видео Videosnarf (C/C++) http://ucsniff.sourceforge.net/
По сути можно взять Videosnarf, который уже умеет читать из PCAP, приделать к нему функцию прослушки трафика с интерфейса от xplico или любого другого ПО и функцию сохранения в БД (вместо сохранения в файл, как он делает сейчас)
Алгоритм работы
- Захватывает трафик общения камер видеонаблюдения с сервером видеонаблюдения по RTSP с сетевого интерфейса (для целей отладки из PCAP файла)
- Используя наработки Xplico выполняет фильтрация потока, выбирая только видео
- Извлекает видео h264\mjpeg по 5 секунд через Videosnarf
- Сохраняет в базу Postgresql то, что извлекло (куски видео по 5 секунд) и в отдельную таблицу информацию об адресе источника / назначения пакетов, в которых было это видео
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