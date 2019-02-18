Скачать видеокурс

Добрый день, нужен разработчик для написания плагина на C# для работы с chrome, fairfox, планируется работа на 7-8 дней full time, с перспективой в дальнейшем поддержка написанного. Если интересно пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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