Отправка Steam предложений обмена (построить запрос)

$8
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Нужно отправить предложение обмена с данными из образца выше, функционал - отправка предложения обмена 

язык исполнения c#

для чтива 

https://stackoverflow.com/questions/45029182/how-use-steam-api-send-tradeoffer

5 лет назад
kaare123
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
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