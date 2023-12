Перенос строк в столбцы в екселе, через notepad или как то еще

есть например исходный файл.

он идет в формате

57:34:00

How to Start a YouTube Channel in 2019 - The Ultimate Guide!

3,6 тыс. просмотров1 день назад

98%

11:16

2019 YouTube Algorithm Secrets Revealed... by YouTube!?!

7,3 тыс. просмотров5 дней назад

98%

итд.

нужно как то сделать так, чтобы эти строчки переместились и стали каждая строчка в столбик.

и будет как на картинке.

типо такого

57:34:00 ; How to Start a YouTube Channel in 2019 - The Ultimate Guide! ; 3,6 тыс. просмотров ; 1 день назад ; 98%

11:16 ; 2019 YouTube Algorithm Secrets Revealed... by YouTube!?! ; 7,3 тыс. просмотров ; 5 дней назад ; 98%

3:56 ; 1 Day of The PewDiePie Vs T-Series Subscriber Race in 2 minutes! ; 13 тыс. просмотров ; 6 дней назад ; 77%

при этом строчку где кол-во просмотров и кол-во дней надо разделить на разные 2 столбца

7,3 тыс. просмотров5 дней назад

чтобы была 7,3 тыс. просмотров ; 5 дней назад

может через notepad как то можно?