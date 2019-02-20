Создание программы на ПК для работы.

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки218 просмотров
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Создать программу, для работы с букмекерским сайтом, например: входишь с этой программы в пять- десят счетов выбираешь исход и сделать ставку в один клик с разных счетов, без задержек и т.д нужна четкая работа в короткие сроки.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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