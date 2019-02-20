Создание программы на ПК для работы.

Приветствую. Необходимо написать десктопную программу для анализа внешних ссылок. 1. Краткий принцип работы программы: - указывается домен сайта, для которого проводится поиск ссылок - загружается список URL страниц, на которых необходимо искать ссылку - кнопка "Старт" - Пошла проверка (визуально показываются %), ...
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Создать программу, для работы с букмекерским сайтом, например: входишь с этой программы в пять- десят счетов выбираешь исход и сделать ставку в один клик с разных счетов, без задержек и т.д нужна четкая работа в короткие сроки.
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