Программа для создания коллажей

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок261 просмотр
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Требуется написать программу которая будет пакетно создавать коллажи из множество разных рандомно выбранных картинок из папки. Картинки разного размера и в плоском дизайне. Картинки должны собираться в хаотичном порядке со случайными отступами друг между другом. Так же должна быть замена пикселей на другие случайно выбранные. Исключение белый цвет - это фон, он должен так же меняться на другой случайно выбранный цвет но для всех картинок данного коллажа.

Приложение должно работать на Windows.

Скорость обработки не менее 2 картинок в секунду. 

Подробное ТЗ потенциальному исполнителю.

5 лет назад
arkadij_lebedev
Аркадий 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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