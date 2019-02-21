Яндекс навигатор

Приветствую. Необходимо написать десктопную программу для анализа внешних ссылок. 1. Краткий принцип работы программы: - указывается домен сайта, для которого проводится поиск ссылок - загружается список URL страниц, на которых необходимо искать ссылку - кнопка "Старт" - Пошла проверка (визуально показываются %), ...
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Порт на линукс, желательно в deb и txz, либо создать вариант типа navibuntu ( по аналогии с kubuntu, kodibuntu и так далее)
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