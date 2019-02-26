Парсинг номеров водителей

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Необходимо из приложений / сайтов такси достать номера водителей.

Стоимость за номер 5 рублей

Необходимо 200 уникальных номеров .

1. Устанавливаете приложение на телефон

2. Авторизовываетесь по номеру в программе, где взять номер расскажем.

3. Создаете заказ

4.Выписываете имя и номер водителя

5. Скрин каждого назначенного водителя . 

Отчет предоставляется в excel (ФИО и сотовый номер водителя)

5 лет назад
guest_15511509110165
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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