Парсинг номеров водителей

Приветствую. Необходимо написать десктопную программу для анализа внешних ссылок. 1. Краткий принцип работы программы: - указывается домен сайта, для которого проводится поиск ссылок - загружается список URL страниц, на которых необходимо искать ссылку - кнопка "Старт" - Пошла проверка (визуально показываются %), ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо из приложений / сайтов такси достать номера водителей.
Стоимость за номер 5 рублей
Необходимо 200 уникальных номеров .
1. Устанавливаете приложение на телефон
2. Авторизовываетесь по номеру в программе, где взять номер расскажем.
3. Создаете заказ
4.Выписываете имя и номер водителя
5. Скрин каждого назначенного водителя .
Отчет предоставляется в excel (ФИО и сотовый номер водителя)
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