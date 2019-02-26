DirectX 11 библиотека, перехватывающая рендеринг игры.

$300
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Здравствуйте, в наличии имеется клиент игры Path Of Exile и библиотека d3d9.dll, которая кидается в папку с игрой (с исходниками для нее, которые я прикреплю к проекту).

Данная дллка, сделанная на основе бесплатного wrapper под DirectX 9 перехватывает(или делает что-то похожее, не разбираюсь в технических деталях) весь рендеринг от игры и подменяет его на черный экран, тем самым ощутимо снижая нагрузку на процессор и видеокарту. 

Интересует разработка такой же библиотеки для DirectX11 версии игры.

  • Должна включаться и отключаться на лету хоткеем (F5).
  • Иметь настраиваемую задержку sleep между отрисовкой пустых черных кадров.
  • Запускаться на драйверах Vmware SVGA (это вообще имеет значение?).
Зачем это мне? Используется совместно с читающим/записывающим память ботом для снижения нагрузки/повышения FPS.

Черный оверлей поверх рендерящейся картинки мне не нужен, нужна именно замена.

Пожалуйста, в ответах указывайте примерный срок и цену работы.

5 лет назад
jennahazee
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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