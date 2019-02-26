Приветствую. Необходимо написать десктопную программу для анализа внешних ссылок. 1. Краткий принцип работы программы: - указывается домен сайта, для которого проводится поиск ссылок - загружается список URL страниц, на которых необходимо искать ссылку - кнопка "Старт" - Пошла проверка (визуально показываются %), ...
DirectX 11 библиотека, перехватывающая рендеринг игры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, в наличии имеется клиент игры Path Of Exile и библиотека d3d9.dll, которая кидается в папку с игрой (с исходниками для нее, которые я прикреплю к проекту).
Данная дллка, сделанная на основе бесплатного wrapper под DirectX 9 перехватывает(или делает что-то похожее, не разбираюсь в технических деталях) весь рендеринг от игры и подменяет его на черный экран, тем самым ощутимо снижая нагрузку на процессор и видеокарту.
Интересует разработка такой же библиотеки для DirectX11 версии игры.
- Должна включаться и отключаться на лету хоткеем (F5).
- Иметь настраиваемую задержку sleep между отрисовкой пустых черных кадров.
- Запускаться на драйверах Vmware SVGA (это вообще имеет значение?).
Черный оверлей поверх рендерящейся картинки мне не нужен, нужна именно замена.
Пожалуйста, в ответах указывайте примерный срок и цену работы.
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