Создать коннектор между базой MySQL и файлом MS Access

Прикладное ПОЗавершен6 заявок195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно из базы данных MySQL  взять указанные поля и подложить их в заданные поля файла базы данных MS Access. Программа должна работать на локальном компьютере, язык программирования не важен. 

MySQL
5 лет назад
Avrora_13
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
BDEsoft
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
5 лет назад
$20
1 день
Нужно было написать программу для СКУДа и ERP системой, соединить базы данных. Дмитрий справился на отлично, всегда был на связи, за короткий срок, хотя все отказывались и говорили это сделать невозможно. Будем еще обращаться.
Хороший заказчик. Всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Яндекс навигатор

    Порт на линукс, желательно в deb и txz, либо создать вариант типа navibuntu ( по аналогии с kubuntu, kodibuntu и так далее)

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Макрос для LibreOffice Calc. Перенос ссылки в гиперссылку.

    $7

    В ячейке текст с ссылкой имеет вид:  =ГИПЕРССЫЛКА("http://site.ru/Message..........";"текст текст текст текст текст текст"). Т.е. сам url то же прописан в ячейке.  Задача перевести все ссылки в гиперссылки, что бы они не отображались в ячейках. В документе несколько столбцов с ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Программа для AutoCad на LISP или аналог

    Нужно написать программу через встроенные средства программы AutoCad (версия 2017). Суть такая. Есть чертеж с разноцветными линиями. Нужно выбрать определенный цвет, затем другие цвета отличные от него перекрашиваются в черный, а выбранный ранее цвет перекрашивается в ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • DirectX 11 библиотека, перехватывающая рендеринг игры.

    $300

    Здравствуйте, в наличии имеется клиент игры Path Of Exile и библиотека d3d9.dll, которая кидается в папку с игрой (с исходниками для нее, которые я прикреплю к проекту). Данная дллка, сделанная на основе бесплатного wrapper под DirectX ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Функции для работы с odnoklassniki.ru на Python3

    Необходимо через эмуляцию браузера реализовать несколько функций, которые отсутствуют в API: [list][*]Проверка валидности логмна/пароля [*]Получение непрочитанных сообщений и пометка их прочитанными[*]Отправка соощения пользователю по айди [/list]Дополнительные требования: [list][*]все должно работать под linux[*]использование сторонних библиотек должно быть сведено к минимуму ...

    Python
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг номеров водителей

    Необходимо из приложений / сайтов такси достать номера водителей. Стоимость за номер 5 рублей Необходимо 200 уникальных номеров . 1. Устанавливаете приложение на телефон 2. Авторизовываетесь по номеру в программе, где взять номер расскажем. 3. Создаете заказ 4.Выписываете ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Gsm controller

    Добрый день.Нужно разработать GSM контроллер с управлением 4 реле. На входе измерение 4 датчиков температуры ds18b20 и два цифровых входа.Необходимо реализовать:1. Контроль температуры установленных датчиков с использованием имени введенного пользователем и выводом информации на телефон ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать простую VB программку в Excel

    Нужна простенькая программка (макро) в Excel, которая будет сравнивать содержимое стобца ХХ в таблице 1 со стобцом ZZ из таблицы 2. Как результат программа должна окрашивать те значения, которые совпадают в какой то цвет. Если быть ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад