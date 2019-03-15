Создать коннектор между базой MySQL и файлом MS Access

Парсинг букмекерских контор и робот
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Нужно из базы данных MySQL взять указанные поля и подложить их в заданные поля файла базы данных MS Access. Программа должна работать на локальном компьютере, язык программирования не важен.
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