Макрос для LibreOffice Calc. Перенос ссылки в гиперссылку.

$7
Прикладное ПОЗавершен3 заявки183 просмотра
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В ячейке текст с ссылкой имеет вид:

 =ГИПЕРССЫЛКА("http://site.ru/Message..........";"текст текст текст текст текст текст"). Т.е. сам url то же прописан в ячейке. 

Задача перевести все ссылки в гиперссылки, что бы они не отображались в ячейках.

В документе несколько столбцов с подобными данными. Макрос должен пройтись по все столбцам. 

5 лет назад
ivapro
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
NikitaKrupov
Никита 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$7
2 дня
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