Макрос для LibreOffice Calc. Перенос ссылки в гиперссылку.

В ячейке текст с ссылкой имеет вид:

=ГИПЕРССЫЛКА("http://site.ru/Message..........";"текст текст текст текст текст текст"). Т.е. сам url то же прописан в ячейке.

Задача перевести все ссылки в гиперссылки, что бы они не отображались в ячейках.

В документе несколько столбцов с подобными данными. Макрос должен пройтись по все столбцам.