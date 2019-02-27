Задание не было выполнено! Исполнитель взялся за проект, вся информация была предоставлена, в итоге он начал делать из меня полную дуру, говоря о том что сайт сделал на нескольких движках... Этот бред можете оставить себе... хорошо что я разбираюсь хоть немного в этом...И знаю как и на чем сделан мой сайт... Помимо этого протянул и ничего не делал дня 4....Не советую этого исполнителя!