NikitaKrupov

Никита NikitaKrupov

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
tanyaty
Таня 
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов(-3)
$107
2 балла
5 лет назад
Шаблон опенкарт
Задание не было выполнено! Исполнитель взялся за проект, вся информация была предоставлена, в итоге он начал делать из меня полную дуру, говоря о том что сайт сделал на нескольких движках... Этот бред можете оставить себе... хорошо что я разбираюсь хоть немного в этом...И знаю как и на чем сделан мой сайт... Помимо этого протянул и ничего не делал дня 4....Не советую этого исполнителя!
Отказался выполнять её проект сразу, после отказа в предоставлении доступа к сайту. Спустя неделю решила написать мне плохой отзыв. Никому не советую сотрудничать с данной личностью.
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c0wb0y
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Необходимо написать скрипт jQuery+PHP
Работа выполнена на высоком уровне. Обязательно буду обращаться еще!
Очень хороший заказчик, понимающий и приятный в общении. Рекомендую!
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ivapro
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Макрос для LibreOffice Calc. Перенос ссылки в гиперссылку.
Отличный специалист. Реально оценивает свои шансы. Всегда на связи. Доброжелателен в общении...
Хороший заказчик. Приятен в общении. Знает чего хочет.
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