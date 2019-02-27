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$20
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Отзывы заказчиков
$107
2 балла
5 лет назад
Задание не было выполнено! Исполнитель взялся за проект, вся информация была предоставлена, в итоге он начал делать из меня полную дуру, говоря о том что сайт сделал на нескольких движках... Этот бред можете оставить себе... хорошо что я разбираюсь хоть немного в этом...И знаю как и на чем сделан мой сайт... Помимо этого протянул и ничего не делал дня 4....Не советую этого исполнителя!
Ответный отзыв
Отказался выполнять её проект сразу, после отказа в предоставлении доступа к сайту. Спустя неделю решила написать мне плохой отзыв. Никому не советую сотрудничать с данной личностью.
$15
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена на высоком уровне. Обязательно буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, понимающий и приятный в общении. Рекомендую!
$7
10 баллов
5 лет назад
Отличный специалист. Реально оценивает свои шансы. Всегда на связи. Доброжелателен в общении...
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Приятен в общении. Знает чего хочет.