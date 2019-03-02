Необходимо написать скрипт jQuery+PHP

Веб-программированиеЗавершен2 заявки151 просмотр
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Всем доброго дня!

На проекте olx.ua имеется загрузчик файлов. Который позволяет загружать

файлы изображений без перезагрузки страницы + мультивыбор + вращение.

Необходимо написать подобный скрипт (см. скриншот) как на примере вышеуказанного проекта.

P.S. Как я понял, после выбора файла, происходит загрузка во временную

папку, при обращении в которую и происходят манипуляции с вращением.

Далее это все уже передается обработчику, который переносит файлы

изображений в нужную папку пользователя.

PHPjQuery
5 лет назад
c0wb0y
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
NikitaKrupov
Никита 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$15
2 дня
WMZ
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